«Pd, errori e poca attenzione al Sud, così gli elettori ci hanno punito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 11 Marzo 2018, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Errori politici, di conduzione e soprattutto di scarsa “simpatia” con gli elettori, intesa come incapacità di soffrire insieme con loro. Ecco la sconfitta Pd alle urne secondo Enrico Morando, viceministro dell’Economia. Che come tutto il governo Gentiloni resta in carica per l’ordinaria amministrazione, dunque anche per la predisposizione del Def, il Documento di economia e finanza, che in condizioni normali indica la rotta delle politiche economiche per la legislatura. Ma sarà così anche stavolta? «Le confermo che l’esecutivo di cui mi onoro di far parte sta preparando le basi analitiche per il Def. Quando ci avvicineremo alla scadenza, valuteremo cosa è successo o sta per succedere per la formazione del nuovo governo», dice Morando con l’abituale chiarezza.Si spieghi meglio, senatore: sarà un Def straordinario?«No. Se in vista della scadenza per la presentazione del Documento si sarà appalesata la possibilità di un nuovo governo, credo che l’esecutivo guidato da Paolo Gentiloni ne prenderà atto e rinvierà la scadenza di alcune settimane per dare modo al nuovo governo di elaborare il suo Def e di presentarlo al Parlamento. In caso contrario, il compito toccherebbe all’attuale esecutivo».In questo caso che cosa conterrà il Documento sapendo che non sarà questo governo a guidare il Paese per tutta la legislatura?«Partiamo da una premessa. Nel Def ci sono tantissime pagine ma alla fine quelle fondamentali sono due: la prima contiene la tabella di finanza pubblica a legislazione vigente per il prossimo triennio. La seconda la tabella per il triennio successivo. È evidente che il nostro governo non è in grado di elaborare la seconda tabella per le ragioni che diceva anche lei: non abbiamo una maggioranza che ci possa sostenere in Parlamento specie quando, alla fine del dibattito in aula, si voteranno le risoluzioni al testo base. E allora? Allora il governo Gentiloni, che pure per il lavoro svolto in questi mesi potrebbe indicare un programma completo per il Paese nel Def, dovrà limitarsi alla prima tabella. E lo può fare perché il quadro di finanza pubblica attuale è solido e i conti sono stati messi in sicurezza in questi anni. Il resto, il quadro del triennio successivo cioè, toccherà a chi verrà dopo di noi».