Pd, la promessa di Martina a Napoli: «Recuperemo gli elettori di sinistra delusi da M5s»

Lunedì 30 Luglio 2018, 10:41

«Assistiamo al tradimento del Sud di 5 Stelle e Lega. E nelle prossime settimane sarà ancora più evidente», spiega il segretario nazionale del Pd Maurizio Martina che rimane convinto come il grosso del lavoro da fare ora sia «recuperare gli elettori di centrosinistra che hanno votato i grillini e ne sono già delusi». Per questo «io in testa sono pronto ad andare anche sulle spiagge del Mezzogiorno per raccontare i rischi e i fallimenti del governo», dice alla vigilia della segreteria nazionale del partito che si tiene oggi a Scampia.«È fondamentale per la ripartenza del partito dopo essere stati nei giorni scorsi Tor bella Monaca e lo Zen di Palermo. Siamo qui per ascoltare, imparare e ringraziare quelle realtà associative che lavorano in quartieri popolari complessi. Dobbiamo capire meglio alcune realtà anche in vista del forum nazionale Pd per le periferie, grazie al quale vogliamo iniziare un impegno nuovo nelle realtà metropolitane. Perché è lì che occorre fare di più: dalla lotta alla povertà alla riqualificazione urbanistica passando per il tema cruciale del diritto alla casa».«Proprio per questo abbiamo il dovere di ascoltare un quartiere che ha segnato una distanza grande con noi. Ed è ancora più necessario andarci oggi perché la domanda di cambiamento è stata tradita».«Sì abbiamo di fronte il loro tradimento del Sud e penso che queste settimane l'abbiano ormai reso evidente. Basta pensare alla chimera del reddito di cittadinanza che si sta rivelando sempre di più un abbaglio».