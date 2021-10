Pd e M5S, Letta: «Alleanza stretta e organica, Conte imprescindibile»

Conte è un alleato del Pd assolutamente imprescindibile e l'alleanza con il M5S è stretta e organica. Parola del segretario dem Enrico Letta che in vista dei ballottaggi stringe i bulloni attorno all'asse giallorosso. «Queste elezioni e anche i fatti delle ultime ore hanno dimostrato che andiamo d'accordo» con il M5s. «Siamo diversi, ma andiamo d'accordo e andiamo verso un'alleanza molto stretta e organica». Lo ha detto Enrico Letta a un Live con La Stampa. Ha aggiunto considerazioni molto rilevanti sull'ex premier Giuseppe Conte, oggi presidente del M5S. «Conte è un alleato assolutamente imprescindibile, non ho dubbi», ha detto.

A Caserta sì all'apparentamento

Il senatore casertano del Movimento Cinque Stelle Agostino Santillo ha annunciato di aver siglato un'intesa programmatica con Marino, esponente di Pd sostenuto dal centrosinistra, che domenica e lunedì sfiderà al ballottaggio il candidato sindaco di Lega e centrodestra Gianpiero Zinzi. Un'intesa, spiega Santillo, vicepresidente del Gruppo M5S al Senato, «che ha innanzitutto un'esigenza comune: frenare l'avanzata della destra sovranista e populista che oggi, più che mai, rappresenta un pericolo per il Paese ha prima». I Cinque Stelle non hanno presentato candidati alle elezioni comunali di Caserta; nei mesi scorsi ci fu un dibattito interno al Movimento sull'opportunità di candidarsi a sostegno di Marino, come fatto a Napoli con Manfredi, ma fu presa la decisione di non presentarsi. Dopo il primo turno di elezioni però, Marino - giunto primo con il 35% delle preferenze - ha aperto su vari temi, anche per provare ad allargare il perimetro della coalizione e assicurarsi la vittoria al ballottaggio su Zinzi; Marino ha lanciato un appello alle forze progressiste e ai candidati sindaco espressione di liste civiche usciti sconfitti al primo turno, ma nelle ultime ore ha ricevuto il «no» agli apparentamenti. Oggi riceve però il sostegno dei Cinque Stelle, che giudicano positiva «l'apertura di Marino ai temi del Movimento». «Abbiamo avuto un colloquio molto sincero e costruttivo». dice Santillo.