Pd, Martina: «No all'Aventino, governo M5S-Lega pericoloso per il Paese»

Sabato 17 Marzo 2018, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il 4 marzo ci ha consegnato l'opposizione ma guai all'Aventino». Lo dice il reggente del Pd Maurizio Martina. «Anche io penso che un governo M5s-Lega sia pericoloso per il Paese. Non ci tireremo indietro dal confronto e non aspetteremo che siano solo le forze che hanno vinto il 4 a fare le loro mosse. Noi contrattaccheremo e cercheremo di organizzare l'alternativa con un lavoro di centrosinistra aperto, plurale», aggiunge. «Incalzeremo, proporremo, non staremo a guardare», afferma. «Anche io penso che un governo M5s-Lega sia pericoloso per il Paese», sottolinea poi Martina.Al Pd «serve una proposta politica. Dobbiamo evitare l'aventinismo distinguendo tra livelli istituzionali e livelli di governo», afferma Andrea Orlando parlando all'assemblea di Sinistra Dem. «Dobbiamo motivare il fatto che non è possibile produrre una alleanza politica con Lega e M5s perché sarebbe impossibile realizzare gli impegni presi con gli elettori, così togliamo via l'aspetto che non facciamo alleanze con chi ci ha insultato, una cosa che va bene per l'asilo. Abbiamo fatto un'alleanza con il centrodestra dopo una campagna elettorale durante la quale non ci siamo scambiati fiori...», osserva.«Attenzione a dire "hanno vinto gli incolti e gli imbecilli ora mettiamoli alla prova e falliranno e quindi torneranno a votare per noi": è un errore che non possiamo permetterci di fare, innanzitutto perché sarebbe un azzardo forte dire che sono estremisti il 50% degli italiani», sottolinea ancora Orlando.