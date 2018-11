Pd, Minniti si candida: «Se posso unire, ci sono»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Novembre 2018, 11:00

Si candida. Marco Minniti ha (finalmente) deciso non cosa fare da grande, ma che fare del Pd. Sarà in lizza per diventare il prossimo segretario dem, in competizione con Nicola Zingaretti e altri, e in rappresentanza-continuità della linea riformista ormai affermatasi nel Pd. L'altra, quella di sinistra d'antan, ha fatto la fine di Leu, spappolatasi in cinque mini gruppetti neanche un anno dopo la nascita.Il dado è tratto, potrebbe aver detto Minniti, laureatosi a Messina con una tesi su Cicerone. Alea o non alea, la decisione è maturata paradossalmente in concomitanza di Salsomaggiore, proprio dove i renziani riunitisi non si sono espressi come un sol uomo a favore di Marco da Reggio Calabria. Ma hanno tentennato, tergiversato, puntualizzato, a cominciare dall'ex leader Matteo Renzi, che se non si è tirato fuori dalla contesa prossima ventura, comunque ci è andato vicino («non mi interessa battere Zingaretti, ma questa maggioranza di cialtroni gialloverdi»).