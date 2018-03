Pd, la verità di Renzi: «Franceschini era pronto a tutto, così ho protetto il partito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Marzo 2018, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 10:59

«Io l'ho capita tardi, ma Franceschini & co. sono partiti all'attacco troppo presto. Così sono riuscito a stoppare l'operazione. Perché è la fine del Pd, se fai l'accordo con i 5Stelle e almeno il Pd l'ho messo in sicurezza». Poi, la storia che si apre ora, è tutta da scrivere. Ma almeno partendo da un punto fermo: niente patti con M5S: «Lo ha dovuto dire non solo Franceschini, perfino Orlando è stato costretto ad ammettere che abbiamo ragione».La mette così, Matteo Renzi, rispondendo ai tanti che in queste ore lo chiamano per avere lumi sul futuro del partito e suo. «Pensare che accusavano me di essere troppo di destra e ora vorrebbero allearsi con questi qua...».L'ex premier si è tenuto ben lontano dalla direzione che al Nazareno ha aperto formalmente la fase del dopo di lui. L'aveva detto e l'ha fatto. Nella sua e-news promette un sostenitore: «Io non mollo». Parlerà all'assemblea del partito, tra un mese, ha promesso ai suoi. E lì, giura chi gli ha potuto parlare in questo suo ritiro strategico, si tirerà un bel po' di sassolini dalle scarpe. A cominciare dal pressing che si è scatenato nello stato maggiore dem a poche ore dal voto per sostenere un esecutivo pentastellato.Dal «pressing di Veltroni su Martina» a interessi, sibilano nello stato maggiore renziano, «ben più personali». «Franceschini era pronto a dare tutto per avere per sé la presidenza della Camera», raccontano si sia sfogato il leader, «ma se devi venderti, almeno venditi bene». Certi, come chiamarli, riposizionamenti, «umanamente mi fanno un po' schifo», pare abbia detto Renzi. Ma l'errore politicamente più grande, proseguendo nella sua analisi, l'ha fatto Di Maio, andando a trattare con l'ex maggioranza dem, «i dissidenti», come ha preso a chiamarli in queste ore Matteo. «Anziché cercare un eventuale accordo con me, è andato a cercare loro. Peccato che loro senza di me non hanno i numeri in Parlamento. Di Maio non ha capito che se il Pd è l'ago della bilancia, i renziani in questa partita sono l'ago della bilancia dell'ago della bilancia. Per fare qualsiasi cosa ci vogliamo noi».