Venerdì 23 Novembre 2018, 11:30

«I dirigenti politici campani dovrebbero assumersi le proprie responsabilità e scusarsi pubblicamente», attacca Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e tra i promotori dell'appello dei primi cittadini alla corsa per la segreteria nazionale Pd dell'ex ministro Marco Minniti. Perché a Ricci non è piaciuto affatto cosa è accaduto nel Casertano dove primi cittadini di centodestra o dimessisi e fatti passare ancora in carica, si ritrovano tra i sostenitori della candidatura dell'ex ministro.A Roma, nella sede del Pd, il pasticcio in Terra di Lavoro raccontato da Il Mattino ha agitato ancora di più vertici alle prese con il congresso.