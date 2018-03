Pd, vertice dei big al Nazareno: Boschi e Lotti assenti

Mercoledì 21 Marzo 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 19:33

È in programma per questa sera, secondo quanto confermano all'Ansa diverse fonti, un vertice del Pd al Nazareno. Alla riunione saranno presenti i dirigenti nazionali del partito, dal reggente Maurizio Martina, ai leader della minoranza Michele Emiliano e Andrea Orlando. Dovrebbero partecipare inoltre Dario Franceschini, Graziano Delrio, Lorenzo Guerini, Ettore Rosato, Luigi Zanda, Matteo Orfini. Al caminetto Dem non dovrebbe partecipare Matteo Renzi né Luca Lotti, che ha un impegno istituzionale, e Maria Elena Boschi.La riunione di questa sera al Nazareno, a quanto spiegano fonti Dem, si inserisce nel percorso di gestione collegiale del partito. Il reggente Maurizio Martina riunisce i dirigenti nazionali dopo aver incontrato i segretari regionali e provinciali e aver convocato ieri la segreteria.