Rassicurazioni dal Quirinale e dal Governo sono pervenute all'(Ucei) riguardo al timore che il decreto fiscale prevedesse il taglio del fondo pensioni destinato alle vittime delle leggi razziste e ai perseguitati dal fascismo. Secondo gli aggiornamenti ricevuti e accolti con sollievo dall'Ucei - si legge in una nota ricevuta dall'agenzia Ansa - gli importi cancellati nel provvedimento fiscale fanno riferimento ad avanzi di bilancio derivanti dalla normale diminuzione del numero degli assistiti. Tali importi vengono così rimessi a disposizione del bilancio generale dello Stato.L'Unione delle Comunità ebraiche italiane prende atto di tali opportune precisazioni e prosegue nel proprio impegno per semplificare la procedura prevista oggi dalla legge e per la risoluzione dei casi tuttora pendenti e in attesa diriconoscimento di benemerenza dai perseguitati. La giustizia nei confronti di coloro che ebbero a soffrire delle persecuzioni - si sottolinea nella nota - deve restare un cardine del nostro ordinamento e della nostra democrazia e il miglior modo di onorare una Memoria viva e consapevole.Il governo taglia le pensioni per gli ebrei vittime delle leggi razziali e per i perseguitati politici del fascismo. Era stata invece in precedenza la denuncia dell'Unione delle comunità ebraiche italiane espressa in una lettera a firma della presidente Noemi Di Segni e indirizzata al premier Giuseppe Conte, al ministro dell'Economia Giovanni Tria e al sottosegretario Giancarlo Giorgetti. «Apprendiamo con incredulità - aveva scrittoDi Segni nella letterapubblicata da La Stampa - che nell'allegato tabellare al Decreto-Legge n.119/18 (il decreto fiscale, ndr) si prevede, tra le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei ministeri, anche un importo pari a 50 milioni del "sostegno in favore dei pensionati di guerra e dei perseguitati politici e razziali", che verrebbe quindi eliminato, di cui oggi sono assegnatari, sotto forma di indennizzo, i sopravvissuti alle persecuzioni razziali del regime fascista e i perseguitati politici antifascisti, in base alla Legge n.96 del 1955». Di Segni aveva espresso «sgomento» per la decisione del governo giallo-verde «proprio nell'ottantesimo anniversario delle leggi razziste del 1938» e aveva esortato «governo e Parlamento a riconsiderare la scelta fatta» in ambito di esame parlamentare.