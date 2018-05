Perché sono troppi due capi al governo

Lunedì 14 Maggio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 07:30

Forse è un po' esagerata la frase di Di Maio, che starebbero scrivendo la Storia. Però è certo che nell'intesa di governo tra i due partiti populisti si profilano alcune novità molto importanti rispetto all'ultimo quarto di secolo. Italiano, e non solo. La prima riguarda il collo di bottiglia di queste ultime frenetiche ore, il nome del Primo ministro. La difficoltà nasce dal fatto che nessuno dei due quasi-vincitori andrà a Palazzo Chigi.Il premier, ci hanno fatto sapere, non sarà un tecnico, ma un politico. La sostanza, però, non cambia. E la sostanza è che il controllo dei seggi e della maggioranza non ce l'avrà il Presidente del Consiglio. Ma i due capipartito che l'hanno scelto, paracadutandolo sulla poltrona più ambita del paese. Il prossimo capo del governo sarà, fin dagli esordi, dimidiato. Tra le enormi responsabilità istituzionali che lo investono in prima persona, e il fatto di dover render conto costantemente del proprio operato a due ingombrantissimi partner.Di un fenomeno simile, non esistono precedenti recenti. Il richiamo ai presidenti democristiani, notoriamente più deboli di chi sedeva a Piazza del Gesù, è fuorviante. Il loro riferimento era uno solo, ed era il segretario del loro stesso partito. Qui il premier rischia di ritrovarsi ostaggio di due padroni, in costante competizione tra di loro. Quante decisioni potrà prendere in piena libertà, senza rimetterci la faccia e il posto? Questa scomoda condizione si complica molto considerando che il trend recente di tutti i regimi politici va, senza eccezioni, nella direzione opposta. Vale a dire verso un governo del premier, con il suo indiscusso primato operativo, comunicativo e partitico. Il nuovo primo ministro italiano non avrà nessuna di queste risorse. E verrà visto, dai suoi pari nel mondo, come una inedita eccezione. Una condizione che lo indebolirà, indipendentemente dalle sue qualità.Per provare almeno in parte a compensare questa immagine e sostanza di precarietà, i due partiti stanno stendendo con la massima minuziosità i punti nodali della intesa, il cosiddetto contratto. La funzione manifesta è quella di dimostrare ai propri elettorati che non si sono tradite troppo le rispettive promesse elettorali. Ben più importante e complicata è la funzione latente, quella di cui non si parla ma che si rivelerà determinante per la sopravvivenza del governo. La resistenza del primo ministro sia politica che psicologica sarà, infatti, legata al fatto di dover camminare su binari già in larga parte predeterminati. Disinnescare prima quante più mine possibili sul cammino del povero Premier, è questo il compito del rogito che i due partiti stanno compilando. Nondimeno, si tratterebbe di una lodevole innovazione. Saremo certo lontani dal dettaglio e dalla affidabilità delle clausole sottoscritte nel patto tedesco ripetutamente evocato. Però, è comunque un passo avanti rispetto alla genericità e approssimazione di tutti i programmi elettorali circolati prima del voto.Premier debole, ma con programmi chiari. Basta questo per non fare esplodere le tensioni di un sistema politico che ruota intorno a leadership molto forti? È altamente improbabile. Una volta confezionato il pacchetto presidente, ministri e programma e ottenuta l'approvazione del Colle, che faranno Di Maio e Salvini? Come potranno continuare a nutrire l'insaziabile bisogno di personalismo e narcisismo su cui si fonda in ogni angolo del pianeta la politica contemporanea? All'inizio, proveranno a godersi la meta raggiunta. Che per entrambi, è un inopinato traguardo. E a farla godere alle truppe che, con indubbia perizia, sono riusciti a far entrare nel palazzo. Ed è plausibile che, per i primi mesi, riusciranno perfino a monetizzare nell'urna questa svolta va riconosciuto epocale. Ma poi, passata l'euforia e la luna di miele, come si gestiranno il palcoscenico?La terza novità di questa svolta, resta la più insidiosa. I leader hanno un bisogno vitale di essere sempre al centro della scena. Senza contare i comprimari ingombranti Grillo, Casaleggio e Berlusconi Di Maio e Salvini devono inventarsi un modello per sopravvivere in condominio con il loro premier. C'è un unico precedente, il triumvirato di Crasso, Cesare e Pompeo. Ma non andò a finire bene.