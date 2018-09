Periferie e asili, rottura tra Comuni e governo: in Campania stop a 90 milioni di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Settembre 2018, 12:00

Rottura. Tra Comuni e governo si consuma un inedito scontro sullo stop nel Milleproroghe a 94 progetti già approvati per le periferie delle città italiane. E lo scontro, a cascata, blocca il riparto dei fondi per gli asili nido. Riparto che, pur congelato, contiene un'interessante novità per il Sud, come si dirà.Ma andiamo per ordine. Il Milleproroghe ieri ha ottenuto, con voto di fiducia, il sì definitivo del Parlamento, diventando quindi legge. Al Senato i sì sono stati 151 e i no 93 con 2 astenuti. In quel decreto è contenuta una norma (introdotta all'unanimità dai senatori, compresi quelli che poi l'hanno attaccata) che sottraeva 1,6 miliardi a 94 progetti per le periferie, con i quali finanziare uno sblocco di fondi ai Comuni più ricchi, cioè al Nord, sblocco reso obbligatorio dalla Corte costituzionale. Il governo aveva promesso all'Anci di risolvere il problema delle periferie, non nel Milleproroghe ma con il decreto successivo, sulla sicurezza. In attesa di quel decreto, però, bisognava sanare un difetto del bando periferie, perché era stato lanciato senza l'intesa preliminare delle Regioni. Ma ieri mattina, in Conferenza unificata Stato-Regioni-Comuni, il governo - secondo quanto denuncia l'Anci - è venuto meno al proprio impegno provocando la rottura.