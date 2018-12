Morto l'attore americano Philip Bosco, recitò in tanti film di Woody Allen

L'attore americano Philip Bosco, veterano di Broadway e interprete di popolari film e telefilm, è morto nella sua casa di Haworth, nel New Jersey, all'età di 88 anni. L'annuncio della scomparsa, dovuta a complicazioni legate all'Alzheimer, è stato dato dalla famiglia a funwerali avvenuti. Bosco iniziò l'attività come attore teatrale, consacrato con la vittoria del Tony Award nel 1989 come miglior interprete per la commedia «Lend Me a Tenor». Nato il 26 settembre 1930 a Jersey City, figlio di italo-americani, esordì nel cinema nel 1968 con il film di David Lowell Rich «Jim l'irresistibile detective», con Kirk Douglas, Sylva Koscina ed Eli Wallach, mentre in tv con la comparsa nella soap opera «Sentieri».



Il ritorno al cinema, dopo una lunga presenza televisiva, arrivò nel 1983 con il film «Una poltrona per due» con Eddie Murphy. Bosco è stato poi caratterista in numerose pellicole, come «Il papa di Greenwich Village» (1984), «Catholic Boys - Alleluja!» (1985), «Casa dolce casa?» (1986), «Figli di un dio minore» (1986), «Hurt, Suspect - Presunto colpevole» (1987), «Tre scapoli e un bebè» (1987), «Una donna in carriera» (1988), «Quattro pazzi in libertà». Amato da Woody Allen, Bosco ha recitato in «Un'altra donna» (1988), «Ombre e nebbia» (1992) e «Harry a pezzi» (1997). Tra gli altri film «Blue Steel - Bersaglio mortale» (1990), «Scappiamo col malloppo» (1990), «Angie - Una donna tutta sola» (1994), «Shaft» (2000) e

Il colore del crimine

(2006).

