Lavoro alle donne e credito, ecco i due assi del piano di rilancio del Sud

Costo del denaro meno caro e soprattutto una misura choc per incentivare l'occupazione femminile. Dovrebbero essere due degli asset strategici del Piano straordinario per il Mezzogiorno al quale il governo sta lavorando («Lo presenteremo entro fine anno», assicura il presidente del Consiglio alla platea della Svimez) e di cui le misure inserite nella Legge di bilancio sono solo un iniziale ma non trascurabile approccio. Per garantire credito a condizioni migliori alle imprese e alle famiglie (oggi i tassi di interesse praticati al Sud sono ancora superiori a quelli del resto del Paese pur essendo più bassi del recente passato) si punterà da un lato ad un coordinamento delle forze in campo, a partire dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalla Banca del Mezzogiorno, per suddividere e gestire il rischio dei prestiti (che è il vero nocciolo della faccenda); e dall'altro a incentivare la nascita di quel Polo meridionale del credito di cui si parla da un po' di tempo e nel quale dovrebbero confluire le maggiori Popolari del territorio, a partire da quella di Bari.

Vediamo il primo obiettivo. L'istituzione del «Fondo cresci Sud» presso la Banca per il Mezzogiorno, anch'esso previsto dalla legge di Bilancio, con lo scopo di favorire la crescita dimensionale delle pmi, sarà il primo tassello, anche se considerata la sua dotazione iniziale non lo si può considerare una misura strutturale a tutti gli effetti. Più importante sembra essere il coordinamento dei soggetti pubblici (la cui sede potrebbe essere Palazzo Chigi, magari con la supervisione del ministro per il Mezzogiorno: di sicuro non sarà una nuova Banca) perché dovrà favorire la divisione del risk sharing, del rischio legato cioè ad ogni prestito erogato dagli istituti di credito. Più soggetti pubblici, in altre parole, pur restando autonomi nelle loro funzioni, accettano di sottoscrivere una o più quote a garanzia del finanziamento, come piattaforme o «salvadanai» che allargando la platea delle garanzie favorirebbero automaticamente (si spera) la riduzione del costo del denaro da parte delle banche. Un meccanismo più complesso a dirsi che a farsi visto che le garanzie di secondo livello targate Bei, la Banca europea degli investimenti, o previste dal cosiddetto «piano Juncker» sono già immediatamente disponibili. Il tutto senza nemmeno sfiorare ipotesi di concorrenza con gli istituti che operano sul territorio.

Nel contempo, ma su un binario parallelo, si continuerà a lavorare per la fusione delle Popolari del Mezzogiorno, obiettivo come detto da tempo sul tappeto, alla cui costruzione si è dedicato lo stesso amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri. Non è possibile prevedere quando e se il progetto supererà gli scogli attuali (molto dipenderà ad esempio dall'attuazione del piano di rilancio della Popolare di Bari, da poche settime impegnata in un nuovo corso) ma il tema c'è ed è già stato portato all'attenzione del premier. «Vogliamo rafforzare il sistema del credito nel Sud», dice alla Svimez Giuseppe Conte, lasciando intendere che il lavoro preparatorio è già a buon punto.



Di «misura choc» per l'occupazione femminile parla invece con l'abituale franchezza alla stessa platea, riunita nella nuova aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, il ministro del Mezzogiorno. «Penso ad un provvedimento capace di creare una discriminazione finalmente positiva per le donne senza lavoro» dice a quelli che fino a poche settimane erano i suoi abituali interlocutori da vicedirettore della Svimez. E aggiunge: «Ne ho già parlato con altri colleghi di governo, l'occupazione femminile non ha bisogno solo di un welfare capace di attivarla». L'obiettivo, non ancora reso esplicito, sarebbe quello di un bonus assunzioni al femminile che ridurrebbe il costo del lavoro per le donne, non a caso identificate dal rapporto 2019 della Svimez come il vero, potenziale trampolino di rilancio del Mezzogiorno. «Sarà l'occupazione femminile a determinare il futuro di quest'area dice nella presentazione il direttore dell'Associazione,- solo la provincia di Bolzano si colloca, 114esima, nella prima metà delle regioni europee per tasso di occupazione femminile, in questo caso pari al 67,9%». Basilicata, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia chiudono la graduatoria con meno del 40%. E il guaio è che non basta nemmeno essere laureate per avere una chance in più di lavoro: la media di occupate al Sud è del 62,7%, quella del Centro Nord dell'80,1%, la media Italia del 75%.