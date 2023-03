Naufragio Cutro, Piantedosi: «Frontex non aveva segnalato pericolo. Poi c'è stato peggioramento meteo». Schlein chiede le dimissioni del ministro

Dopo il naufragio della nave di migranti a Cutro, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è intervenuto in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera: «L'assetto aereo Frontex che per primo ha individuato l'imbarcazione dopo le 22 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia non aveva segnalato una situazione di pericolo o distress a bordo, evidenziando la persenza di una persona sopra coperta e altre sotto coperta e una buona galleggiabilità dell'imbarcazione. Poi c'è stato un peggioramento delle condizioni meteo».

Piantedosi ha aggiunto: «Dal 22 ottobre scorso al 27 febbraio gli apparati dello Stato hanno gestito 453 eventi Sar, soccorrendo 27.457 persone. La loro professionalità merita il rispetto e la riconoscenza di tutti». Il ministro inoltre ha rivelato che, riguardo al naufragio di Cutro, la Procura «ha iscritto nel registro degli indagati quattro scafisti».

Piantedosi: «Catena comando soccorsi? Se dico qual è sembra accusa»

«Se dicessi qual è la catena di comando si penserebbe che accuso questo o quell'altro. Nel settore marittimo di coordinamento dei soccorsi c'è una sovrapposizione tra funzioni di law enforcement e operazione Sar, laddove la prima qualificazione avviene a seconda di come si presenta l'evento. In questo caso Frontex oltre ad aver detto che c'era visibilità di una sola persona in coperta, pur considerando che c'è anche la rilevazione termica, ha dichiarato che c'erano buone condizioni di navigabilità. L'episodio è stato un evento drammatico e tragico, ma del tutto contingente all'arrivo, con una secca che ha fatto arenare il battello».

«Mi assumerò responsabilità se c'è stata debolezza ministero»

«Se c'è stata un debolezza del ministero mi assumerò e mi assumo tutte le mie responsabilità», ha detto Piantedosi nella sua replica alle domande dei deputati dopo il naufragio di Cutro. «Se andiamo a vedere morti e tragedie degli anni scorsi, in passato sono successi altri episodi simili. Se uno guarda il bilancio di quello che avviene da molti anni, i fatti smentiscono» l'assunto di un ministero debole, ha aggiunto Piantedosi il quale ha anche detto: «Questo governo prima ancora di questa tragedia ha dimostrato di avere riguardo rispetto a quello che c'è dietro ai processi migratori. Noi ci siamo posti il problema prima».

Schlein chiede le dimissioni del ministro

«Attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura, ma dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le sue dimissioni e dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessioni, anche sul ministro Salvini e sul ministro Giorgetti». Lo ha detto la neosegretaria del Pd Elly Schlein intervenendo nel dibattito in Commissione Affari costituzionali della Camera rivolgendosi al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dopo che prima di lei avevano chiesto al ministro di dimettersi Magi (+Europa), Zaratti (Avs) e Colucci (Avs).

Frontex: spetta agli Stati classificare l'evento come Sar

«Sono sempre le autorità nazionali competenti a classificare un evento come ricerca e soccorso». È quanto precisa l'agenzia europea Frontex in uno statement nel quale torna sul naufragio al largo delle coste di Crotone, ricordando di aver «immediatamente informato il Centro di coordinamento internazionale dell'operazione Themis e le altre autorità italiane competenti dell'avvistamento, fornendo la posizione dell'imbarcazione, le immagini a infrarossi, la rotta e la velocità».