Strage di Piazza Fontana 50 anni dopo. «L'identità della Repubblica è segnata dai morti e dai feriti della Banca Nazionale dell'Agricoltura», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Milano.

«Ci troviamo a Palazzo Marino, luogo della democrazia della comunità milanese, contro il quale la ferocia di terroristi neofascisti tentò di replicare, undici anni dopo, la strage di Piazza Fontana».

Per il presidente «l'attività depistatoria di una parte di strutture dello Stato è stata, quindi, doppiamente colpevole». Secondo il capo dello Stato, fu «un cinico disegno, nutrito di collegamenti internazionali e reti eversive, mirante a destabilizzare la giovane democrazia italiana, a vent'anni dall'entrata in vigore della sua Costituzione. Disegno che venne sconfitto».

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella era arrivato verso le 14 a Palazzo Marino. Ad accoglierlo all'ingresso il sindaco Sala e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Con loro il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè e il presidente dell'associazione dei famigliari delle vittime, Carlo Arnoldi. Nell'aula di Palazzo Marino, oltre ai consiglieri comunali, ai membri della giunta milanese e ai famigliari delle vittime di piazza Fontana, presenti anche il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, il questore di Milano Sergio Bracco, il prefetto Renato Saccone, il segretario della Cigl Maurizio Landini, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il parlamentare Pd Emanuele Fiano, l'europarlamentare ed ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, il presidente dell'Anpi di Milano Roberto Cenati, e il figlio del commissario Calabresi, Mario. Tra il pubblico anche il magistrato Guido Salvini, che si è occupato dell'ultima indagine su piazza Fontana, l'arcivescovo di Milano Mario Delpini e i rappresentati del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Mattarella, ha salutato e stretto la mano ai familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana e ha incontrato anche le vedove dell'anarchico Pinelli e del commissario Calabresi prima dell'inizio del consiglio comunale. Sono almeno una quarantina ad attenderlo per la commemorazione dell'eccidio, che vede per la prima volta in cinquant'anni la presenza a Milano del presidente della Repubblica.

Il sindaco Sala

«Antisemitismo, razzismo e fascismo sono veleni da contrastare». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo intervento in Consiglio comunale, nella seduta straordinaria per i 50 anni dalla strage di piazza Fontana, a cui presenzia anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «La democrazia può essere divisa al momento del voto, ma deve essere unita nei valori di fondo sanciti nella Costituzione - ha concluso -. A Milano, come in Italia, non ci può essere spazio per chi pensa di schiacciare o offendere l'uomo. A questo serve il ricordo di piazza Fontana, strage di matrice fascista, a questo serve la memoria delle vittime».

Ultimo aggiornamento: 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA