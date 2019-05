Il neo presidente del Piemonte Alberto Cirio ribadisce, nelle prime ore da neo governatore che la Tav «si farà senza se e senza ma». Battuto Sergio Chiamparino con il 47,4% contro il 37,9%, Cirio chiarisce subito che «l'opera era nel programma del centro destra delle politiche dello scorso anno e ancor più c'è nel mio programma di governo della Regione Piemonte ».«Tutti i candidati nelle liste al Consiglio regionale che hanno sostenuto la mia candidatura a presidente hanno firmato un impegno molto chiaro per dire di alle infrastrutture e si alla Tav perché troppo spesso in Italia siamo stati vittime dei singoli e delle minoranze e io non volevo ci fossero dubbi», ha osservato ancora.