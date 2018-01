Mercoledì 31 Gennaio 2018, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2018 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rapporto col padre governatore della Campania, l'impegno per Salerno, ma soprattutto il suo programma elettorale in vista delle prossime elezioni nazionali. Piero De Luca si racconta al Mattino in un'intervista in edicola giovedì 1 febbraio.