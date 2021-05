Salvini, polemica con Raggi sulla pista ciclabile: «Oltraggio ai romani». E lei: «Parli senza sapere»

Duro scambio di battute fra Matteo Salvini e Virginia Raggi. Al centro della polemica i lavori per la pista ciclabile sul Lungotevere. Il leader della Lega, pubblicando sui social alcune foto della colata di cemento sulle sponde del fiume, scrive: «Ennesimo oltraggio della Raggi ai romani, stavolta lungo il Tevere. Ma si può?!?». La sindaca decide di rispondere per le rime commentando il post di Salvini su Facebook: «Come sempre parli senza sapere nulla. Non si tratta di una nuova colata di asfalto sui sanpietrini ma del rifacimento del vecchio manto che risale a più di 15 anni fa. Ora rifaremo anche la segnaletica. Ci tocca spiegarti tutto». Botta e risposta, la polemica è servita.

