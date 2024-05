C'è stato un tempo, nemmeno troppo lontano per la verità, in cui qualcuno in Italia si chiedeva se avesse ancora senso la presenza dei prefetti sui territori e se invece non fosse arrivato il momento di farne a meno. Per fortuna, il Covid prima e il buon senso (anche politico) poi hanno mandato in soffitta la proposta rilanciando la centralità di questo ruolo nell'ordinamento repubblicano e non solo per scenari di ordine pubblico o di emergenza.

D'ora in avanti i prefetti saranno in prima fila anche nell'attuazione del Pnrr per quella che il premier Giorgia Meloni ha definito la «fase nuova» del Piano. Ovvero, l'accelerazione dei progetti e la loro cantierizzazione, con la scadenza inderogabile del 30 giugno 2026 per la definitiva rendicontazione con il coinvolgimento diretto e assai operativo dei territori (le 108 province italiane) e dei rappresentanti del governo in ognuno di essi, ovvero i prefetti. È stata proprio il presidente del Consiglio a presiedere ieri, presso la prefettura di Roma, la riunione della Cabina di coordinamento, già costituita presso la prefettura della Capitale, in videocollegamento con gli altri organismi analoghi su tutto il territorio nazionale, alla presenza anche dei ministri Raffaele Fitto e Matteo Piantedosi.

La svolta

Di fatto, con l'attivazione delle Cabine di coordinamento, vero e proprio strumento di supporto territoriale, il governo rafforza la governance del Pnrr «rendendo sistematico e più capillare il raccordo tra la Cabina di Regia per il Pnrr, le amministrazioni centrali e i soggetti attuatori, valorizzando la prossimità territoriale e l'esperienza delle prefetture, che assumono un rinnovato protagonismo nell'attuazione del Piano», spiega Palazzo Chigi. In effetti, il ruolo delle Cabine di coordinamento sarà il supporto ai soggetti impegnati nell'attuazione del Piano, con una missione ben precisa: rilevare tempestivamente i segnali di criticità provenienti dal territorio, individuare in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti le opportune soluzioni e contribuire, attraverso Piani di azione dedicati, alla loro celere implementazione. Il decreto prevede che alle Cabine di coordinamento nelle prefetture possano essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative. Si tratta di «un ulteriore, significativo, passo nel solco della cooperazione tra tutti i livelli istituzionali per l'attuazione del Piano, con un ruolo propulsivo dei prefetti e il pieno coinvolgimento di tutta la società civile: un metodo che il governo ha promosso fin dal suo insediamento, e che ha reso possibile collocare l'Italia al primo posto tra gli Stati europei per risultati conseguiti nella realizzazione del Pnrr».

Insomma, le Cabine di coordinamento Pnrr «saranno la sede nelle quali le amministrazioni locali e i soggetti attuatori degli interventi del Piano potranno confrontarsi, portare all'attenzione di tutti le eventuali criticità tecniche e operative e intervenire, tempestivamente, per risolvere i problemi e trovare le soluzioni migliori» dice Meloni. Che ricorda come il governo «senza disperdere il lavoro fatto finora, ha scelto di ampliare e rafforzare l'articolazione territoriale più vicina agli enti attuatori del Pnrr, che è la prefettura, proprio nella fase della messa a terra del Piano». «Attraverso l'azione dei prefetti, il governo sarà in grado di svolgere un'azione più efficace di raccordo e coordinamento, di risoluzione dei problemi e di collegamento con le amministrazioni centrali e la Struttura di missione Pnrr. Oggi inizia una nuova fase e il governo conta su di voi, sul vostro impegno e sulla vostra professionalità per vincere la sfida dell'attuazione e della messa a terra del Piano nazionale di ripresa e resilienza», sottolinea la premier.

I controlli

La responsabilità è chiara quanto importante. Solo nel 2022 ai prefetti il governo dell'epoca si era rivolto perché intensificassero i controlli su possibili infiltrazioni della malavita organizzata negli appalti previsti dal Pnrr. Oggi si va molto più avanti perché le antenne dei territori saranno decisive nel verificare l'attuazione e le eventuali criticità delle opere finanziate nelle singole province. Lavoro di monitoraggio, certo, ma anche di realistica sollecitazione e fare presto atteso che l'Italia sta per chiedere la sesta rata del Pnrr e che tra quest'anno e il prossimo deve spendere gli ultimi 90 miliardi assegnati da Bruxelles.

Per il 2024, ad esempio, tra i 37 obiettivi e traguardi connessi alla sesta rata figurano importanti investimenti legati alla realizzazione di infrastrutture e servizi per i cittadini e numerose riforme, inclusa la misura per la riduzione dei ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, gli interventi in materia di appalti pubblici, la legge quadro dedicata alle persone con disabilità e, infine, i provvedimenti in favore degli anziani non autosufficienti.