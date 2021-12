Pnrr, lite sui bonus per i comunali a Roma: «Ora fondi a rischio»

Per Gualtieri è un cruccio. Sulla Capitale stanno per atterrare i miliardi del Recovery Ue, ma la macchina burocratica del Campidoglio lavora a marce ridotte. C’è la benzina, ma il motore non ha i cavalli. Paradossi della burocrazia italiana. E romana. «Una cosa incredibile - ammette perfino il sindaco - col Pnrr avremo parecchie risorse a disposizione, ma non abbiamo abbastanza tecnici per gestire gli investimenti». Il Comune di Roma ha in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati