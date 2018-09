«La Lega rischia l'addio», ma è gelo Fi sul partito unico di Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Settembre 2018, 08:30

«Più che un partito nuovo vanno a caccia di una nuova partita iva». È sprezzante il giudizio che un autorevole esponente di Forza Italia dà all'idea dei vertici leghisti di fondare il 6 settembre un nuovo ed unico contenitore del centrodestra. L'alleato che dovrebbe confluire, più o meno spontaneamente, dentro il nuovo partitone unitario, fa spallucce. Non è interessato nemmeno ad alimentare la polemica e riconduce l'annuncio dato ieri dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti («se ci condannano nell'inchiesta sui fondi il partito non esiste più») alle vicende giudiziarie che obbligano via Bellerio a cambiare ragione sociale al partito in bancarotta a seguito della vicende giudiziarie relative all'uso dei finanziamenti pubblici.