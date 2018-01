Politiche, già presentate 23 liste: c'è anche «W la Fisica»

Venerdì 19 Gennaio 2018, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono già 23 i simboli elettorali depositati presso il ministero dell'Interno in vista delle politiche del 4 marzo. La procedura proseguirà fino a domenica. C'è tempo fino a domenica. Il primo simbolo ad arrivare in bacheca è stato quello del "Maie - Movimento associativo italiani all'estero", seguito da un'altra lista legata al voto all'estero: 'Unital - Unione tricolore America latina'. A seguire la lista 'Sacro romano impero cattolico&lrm'. Il simbolo successivo è quello del Movimento 5 Stelle, seguito dalla Lega. Poi Casapound Italia.Nella bacheca al piano terra del ministero dell'Interno sono stati affissi nel resto della mattinata i contrassegni della 'Democrazia cristiana'‎, del 'M.T.N.P.P. Mov. Tec. Naz. Pop. Pace' (così è indicato nella didascalia del contrassegno)‎, 'Confederazione Grande Nord', 'Partito Liberale Italiano'‎, 'Potere al popolo!'. 'Italia Europa Insieme' ha presentato tre simboli analoghi ma con la traduzione della parola 'Insieme' nelle lingue delle minoranze per i collegi del Fvg e del Trentino-Alto Adige.In bacheca anche 'W la fisica', il cui rappresentante di lista, Mattia Butta, professore associato di Ingegneria a Praga, ha attirato la curiosità dei presenti portando un telo con un maxisimbolo. Il suo scopo, ha spiegato, è intercettare il voto dei cervelli in fuga "e delle persone di buonsenso".