CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 17 Marzo 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Al fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, è convenuto allentare i legami con la politica tornando sui palcoscenici. Nel 2017 è tornato ad essere il leader politico (con l'eccezione di Silvio Berlusconi che è incandidabile e dunque non è tenuto a rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi) con il 730 più alto. L'anno sorso Grillo ha superato quota 420mila euro, collocandosi oltre i 355mila incassati due anni fa ma assai più in alto dei circa 72mila della dichiarazione 2016. Gli si avvicina il front men di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, con 321.000 euro. Gli altri viaggiano su quota 100.000 o giù di lì. Con Pier Luigi Bersani a quota 148.000, e Matteo Renzi (l'anno scorso non parlamentare) a 107.000 circa 10.000 in più di Luigi Di Maio che ne ha dichiarato 98.000.Nella squadra di governo la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, con 182.016 si conferma la più ricca mentre la collega alla Sanità Beatrice Lorenzin con 91.888 si ritrova in coda, appena sotto i circa 92.000 denunciati dal ministro dell'Interno, Marco Minniti.Nella speciale classifica dei parlamentari più ricchi, spiccano il senatore a vita e architetto Renzo Piano che sfiora i tre milioni (gran parte dei quali denunciati al fisco francese) e il re delle cliniche nel Centro Italia e deputato di Forza Italia Antonio Angelucci che ha dichiarato nel 2017 un reddito di 2.726.959, in calo rispetto alle entrate dell'anno precedente, quando furono 3.954.097 euro.A sei zeri anche il reddito dell'ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi, Giulio Tremonti: nel 2017 ha dichiarato 2.111.533 euro, contro gli oltre 2 milioni 500 mila euro del 2016, così come quello dell'avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia, che ha registrato nel 2017 un reddito imponibile di 1 milione e 623.533 euro, in leggero calo rispetto a un milione e 645.606 euro del 2016.Tra i parlamentari c'è anche chi dimezza nell'ultimo anno le entrate: l'ex premier e senatore a vita Mario Monti, il cui reddito è sceso da 862.333 euro a 421.611 euro mentre la presidente della Camera Laura Boldrini si attesta a 137.337 euro.Nel M5S tra quelli che registrano redditi più alti della media spunta l'avvocato Alfonso Bonafede, indicato dal movimento come ministro della Giustizia, che dichiara circa 200mila euro; dopo di lui si piazza Alessandro Di Battista con circa 113 mila euro, mentre Paola Taverna ne dichiara 103.456; seguono Laura Bottici con 99.699 euro, Nicola Morra che dichiara 99.465 e Carla Ruocco che si piazza a quota 94.239.In casa Pd, Matteo Renzi nel 2017 dichiara un reddito imponibile pari a 107.100 euro, in leggero aumento rispetto all'anno precedente (2016) quando il reddito dichiarato era pari a 103.283 euro. Sotto i 96.000 il reddito di Maria Elena Boschi mentre l'ex compagno di partito Pier Luigi Bersani dichiara un imponibile di 148.096 euro, restando quasi inalterato rispetto alla dichiarazione 2016.