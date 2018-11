Pomigliano sotto assedio dei cronisti, ma la famiglia Di Maio non parla

Martedì 27 Novembre 2018, 18:46

Nessuna risposta ai giornalisti dalla casa dei genitori del vicepremier Luigi Di Maio a Pomigliano d'Arco, dove da ieri i cronisti si alternano per bussare ai citofoni dell'abitazione dove ha anche sede legale la piccola impresa intestata da qualche tempo al 50% al ministro del Lavoro. Impresa dove un ex manovale sostiene di aver lavorato a nero negli anni scorsi, quando il proprietario era solo Antonio Di Maio. «Non potete entrare, nessuno ha nulla da dire», risponde una donna al citofono a quanti chiedono di poter parlare con il papà o con altri familiari del pentastellato vicepremier. Alcuni vicini, sin da ieri, chiedono «un pò di pace» per la famiglia Di Maio, serrando le porte mentre i cronisti cercano una testimonianza. Dalle finestre dell'abitazione, si scorgono alcune luci accese, ma nessun componente della famiglia Di Maio accenna ad uscire anche solo per mandare via i cronisti.Nel piazzale adiacente la piccola palazzina dove abitano i familiari del vicepremier, dove c'è un distributore di benzina, alcuni anziani commentano il via vai dei giornalisti: «Vi state accanendo contro le persone sbagliate - sorride un uomo - questa è brava gente, famiglia onesta davvero».