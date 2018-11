Pomigliano, incredulità dei cittadini dopo il servizio de «Le Iene» su padre di Di Maio

A Pomigliano d'Arco, il servizio mandato in onda ieri sera da 'Le Ienè su Italia 1, nel quale un muratore afferma di aver lavorato a nero nella ditta del papà del Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, non è passato inosservato, e sta facendo discutere i concittadini del vicepremier. C'è chi dà per scontata la verità raccontata dal manovale, Salvatore Pizzo, additando i 5 Stelle come fautori «del fango che ora gli si riversa addosso», e chi, invece, difende a spada tratta il ministro e la famiglia Di Maio, accusando i giornalisti di essere faziosi. In una piazza poco affollata del lunedì lavorativo, i pensionati difendono Antonio Di Maio, conosciuto dai più come un imprenditore «onesto e leale».



«Una brava persona - afferma Francesco, 80 anni - qui a Pomigliano si parla bene di lui. Era attivo con la destra, e non si è montato la testa pur avendo il figlio vicepremier. Si ferma a parlare con tutti. Un operaio a nero? E quante persone lo fanno? Se pure fosse vero, non è stato l'unico. Ma non credo che il figlio sapesse. Altrimenti gli avrebbe chiesto di stargli lontano prima che uscisse fuori tutta questa storia». «Siete voi che volete per forza trovare fango - gli fa eco un giovane - Luigi è onesto. Voi della stampa siete faziosi. Il vostro è un attacco, e quel muratore non ha detto la verità». Ma non tutti sono disposti a dare ragione al più illustre concittadino.



«Chi di 'padre' ferisce - afferma Carmen ricordando gli attacchi del M5S a Renzi ed alla Boschi - di 'padre' perisce. È vero che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli, ma questo valeva anche con Renzi, eppure i 5 Stelle non hanno lesinato lezioni di onestà. Adesso agiscano di conseguenza e chiedano le dimissioni del Ministro. Di Maio dice che non andava d'accordo col papà, eppure ha anche affermato che lavorava per lui nella stessa ditta edile in estate, e questo non depone a suo favore».

Lunedì 26 Novembre 2018, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA