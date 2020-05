Ponte di Genova, De Luca a Toti: «Avete salvato l'onore dell'Italia». E scatta il bacino

Il governatore campano Vincenzo De Luca si complimenta in diretta tv con il collega ligure Giovanni Toti per il ponte di Genova. «Avete salvato l'onore dell'Italia», dice De Luca a conclusione di «Mezz'ora in più» di Lucia Annunziata su RaiTre, cui ha partecipato in collegamento assieme a Toti.

E quest'ultimo ricambia l'apprezzamento lanciandogli un bacino, prendendo spunto da una copertina fake del quotidiano francese Le Parisien su cui De Luca sarebbe indicato come 'nuovo re d'Italia': «È uno scherzo ma sarebbe stata una copertina meritata. La Campania non è una regione 'normale' e guidarla non è un certo un lavoro banale».

