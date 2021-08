Ponte sullo Stretto di Messina, si riparte dal progetto a tre campate

L'aveva annunciato a maggio, il ministro dei Trasporti e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, spiegando perché il Ponte sullo Stretto di Messina non era entrato nel Pnrr come in tanti speravano. Aveva indicato tempi e iter di un percorso che al primo step prevedeva la trasmissione al Parlamento della relazione del Gruppo di lavoro chiamato dal ministero a chiarire le ipotesi possibili e soprattutto a sancire la fattibilità...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati