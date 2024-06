Comunali, la caduta dei fortini storici: il Pd perde a Capalbio (ma vince a Bibbiano), la Lega affonda a Pontida

Tra le sorprese emerse dai risultati delle elezioni comunali entrano in pieno diritto la caduta degli storici fortini della Lega e del Partito democrativo. Dopo vent'anni di dominio, la Lega perde il feudo di Pontida, paese bergamasco che è anche un simbolo per il Carroccio, visto che lì si svolge il tradizionale raduno sul pratone. Il candidato e sindaco uscente Pierguido Vanalli è stato battuto da Davide Cantù della lista civica 'Viviamo insieme Pontida', che ha ottenuto il 52,71% di voti. «Siamo molto contenti del risultato, è stata una vittoria di tutta la lista - ha commentato il neosindaco -. I cittadini ci hanno premiato per quanto scritto nel programma e per come ci siamo fatti conoscere. Siamo felicissimi del risultato. È stato premiato il lavoro di tutti i ragazzi e abbiamo apprezzato la fiducia mostrata ai giovani».

Risultati Comunali, la diretta

Il Pd perde di nuovo Capalbio

Resta amaro il boccone per Elly Schlein a Capalbio, luogo simbolo dell'estate della sinistra radical chic, che si conferma nelle mani della destra.

Fratelli d'Italia primo partito in provincia di Grosseto, superando il 40% in realtà come Capalbio (41,32%), ma anche Cinigiano (44,38%), Civitella Paganico (42,58%), e Roccalbegna (42,17%), e 'sfondando' all'Isola del Giglio dove raggiunge il 55%, il risultato più alto di tutta la Toscana.

In Maremma guida Meloni

Questo il responso delle elezioni europee in Maremma dove il partito di Giorgia Meloni è primo in 24 Comuni su 28, e in 12 su 14 dove si votava anche per le elezioni amministrative. Il Pd è primo partito a Montieri, Gavorrano, Monterotondo e Castell'Azzara. A livello provinciale Fratelli d'Italia si attesta al 34,20%, mentre il Partito Democratico al 26,79. Nella capoluogo Grosseto, già amministrata dal centrodestra da due mandati, Fdi è al 32,61%. In città è sotto il 10% il Movimento 5 Stelle (8,18%) così come la Lega Salvini Premier (7,21%), che alle scorse europee aveva invece conquistato il 36,18% dei consensi, e Forza Italia - Noi Moderati (6.61%). Per Alleanza Verdi e Sinistra il 5,51%, mentre sono sotto la soglia di sbarramento delle europee Stati Uniti d'Europa (3,93%) e Azione (2.61%).

Bibbiano resta al Pd

Il Pd in trionfo a Bibbiano. Il Comune del Reggiano, finito suo malgrado al centro del dibattito politico dopo l'arresto del sindaco Andrea Carletti, si conferma a guida centrosinistra, che prende quasi il triplo dei voti degli sfidanti. Ha vinto infatti Stefano Marazzi, segretario del circolo Pd locale, designato alla successione di Carletti, che ha prevalso con il 73,52%. Il centrodestra aveva schierato il vicecoordinatore regionale di Fratelli d'Italia Alberto Bizzocchi, con l'obiettivo di «prendersi Bibbiano», che si è fermato al 26,48%.