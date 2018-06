Pontida di governo: anche i governatori del Sud al raduno della Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 08:02

In centinaia dal Sud a Pontida la prima domenica di luglio. Chi lo avrebbe pronosticato appena pochi mesi fa? Invece oggi una folta rappresentanza meridionale partirà alla volta del comune bergamasco per partecipare alla festa della Lega, il partito che sembra dettare l'agenda politica tutti i giorni col suo leader, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Dalle varie regioni verranno esportati i prodotti agroalimentari locali, ma sarebbe riduttivo leggere la presenza dei leghisti del Sud soltanto in un'ottica folcloristica che pure non manca in una festa dove pure fino a cinque anni fa Bossi si celebrava il rito dell'ampolla nel fiume Po. Ora la parola d'ordine è sovranismo, ecco perché da Napoli si porteranno all'attenzione nazionale temi come la bomba sociale del quartiere Vasto o quello relativo alla tutela della filiera agricola nel salernitano. Il messaggio sembra essere: non siamo più i terroni che si lamentano tesi maggioritaria nella Lega fino a poco tempo fa ma Nord e Sud hanno gli stessi problemi da risolvere. «A Pontida porteremo il nostro percorso svolto nelle cinque province campane, che ci ha portato in Parlamento: stiamo crescendo sempre più, vorrebbero aderire in tanti ma siamo per molti non per tutti», spiega Gianluca Cantalamessa coordinatore regionale della Lega. Prima la festa del partito, poi dal 10 luglio le nuove adesioni (probabili quelle al Comune di Napoli di Vincenzo Moretto e Salvatore Guangi, mentre in Regione quella di Gianpiero Zinzi al momento viene esclusa).