Spot leghista a Porta a Porta, Vespa ammette: «Ieri più tempo a Salvini che a Zingaretti». Bonaccini: «Clamoroso»

Non si placano le polemiche in Rai per il collegamento con Bruno Vespa di Matteo Salvini durante il lancio di Porta a Porta nell'intervallo della partita Juve-Roma di Coppa Italia. Pochi istanti in cui il leader della Lega ha "spiegato" perché votare Lega in Emilia Romagna e Calabria. Subito è esplosa l'ira del Pd: «A Salvini è consentito dalla Rai un solitario comizio nell'intervallo della partita in piena campagna elettorale», ha detto Nicola Zingaretti.

Oggi è intervenuto Bruno Vespa con una nota: «Secondo le tradizioni di “Porta a porta” ieri e oggi Nicola Zingaretti e Matteo Salvini sono stati nostri ospiti entrambi per 53 minuti. Identico tempo in video e in voce abbiamo dato a Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, non trascurando di dar brevemente voce anche alle liste minori. Gli spot con Zingaretti e con Salvini sono andati entrambi in onda nell'intervallo delle partite di Coppa Italia. Per una svista della redazione - di cui mi assumo come sempre la responsabilità - il tempo di parola di Salvini è stato maggiore di quello di Zingaretti (che ha condiviso lo spazio con Giorgia Meloni) e di maggiore impatto politico. Proporrò alla direzione di Raiuno di riequilibrare le posizioni ‪domani sera‬ nello spot di “Porta a porta” che andrà durante “Don Matteo”». Domani ha assicurato il conduttore la rete provvederà al riequilibrio.

«È una cosa clamorosa. Come lo era anche su Rai3 la sera prima. Il servizio pubblico non ha fatto bene il suo mestiere. Servirebbero sanzioni», commenta Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e ricandidato al bis al voto del 26 gennaio, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.

Laconico Matteo Salvini, a Modena per un comizio elettora.e «Secondo lei io mi occupo degli spot che vanno in onda sulla Rai o dei palinsesti? È sempre colpa di Salvini...», ha detto.



Ultimo aggiornamento: 13:19

