Portavoce FdI D'Amico aggredito a Ponza davanti casa. Meloni: «Vigliacchi»

Giorgia Meloni denuncia l'aggressione del portavoce di Fratelli d'Italia Danilo D'Amico avvenuta davanti la casa del consigliere, a Ponza.





«A nome mio e di Fratelli d'Italia esprimo la totale solidarietà e gli auguri di pronta guarigione al portavoce di FdI di Ponza (Latina), Danilo D'Amico, vittima di una indegna aggressione davanti alla sua abitazione compiuta da un gruppo di vigliacchi. Se questi personaggi credono di poter zittire con la violenza chi sul territorio lavora per difendere la propria comunità cittadina, come Danilo e la splendida comunità di FdI di Ponza, si sbagliano di grosso. Mi aspetto che venga fatta luce su questo brutale ed intollerabile episodio e che i responsabili siano individui e puniti», scrive su Facebook Meloni.



D'Amicoè stato colpito con pugni e calci nei pressi di casa in località Pizzicato. D'Amico. Il portavoce di FdI ha chiamato il consigliere comunale Franco Ambrosino e una signora che l'hanno portato al Poliambulatorio. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Sabato 29 Dicembre 2018, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2018 12:10

