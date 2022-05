Basilicata, frasi sessista all'assessora. Castiello: «Leone si dimetta»

«Le scuse del consigliere regionale della Basilicata non bastano. Le parole pronunciate contro l'assessore Donatella Merra, hanno provocato imbarazzo e indignazione sia per la loro violenza che inciviltà»: è dura la posizione della deputata della Lega Pina Castiello sul caso del rappresentante di Fratelli d'Italia che aveva consigliato all'assessore lucano che lamentava un malessere, un «gargarismi di pisello» vantandosi poi con gli altri consiglieri regionali della sua bravata.

« Stupisce - continua Castiello - il silenzio che arriva da Fratelli d'Italia, il partito di Leone. Per insulti di tale portata non bastano le lacrime di coccodrillo, ma le immediate dimissioni».