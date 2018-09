CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 25 Settembre 2018, 12:34

Daniela Gaglio, quando era al Mit di Boston e le proponevano di trasferirsi in America, aveva soltanto un sogno. «Quello di portare in Italia, anzi negli ospedali italiani, la stessa piattaforma ad alta risoluzione per tipizzare, riconoscere, alcune neoplasie tumorali». Ci ha messo sei anni, ma da settembre la sperimentazione è partita con il centro di Ibim di Palermo e l'ospedale Giglio di Cefalù. «Ho discusso i primi casi con i medici siciliani all'inizio del mese. Non potete capire l'emozione e anche la soddisfazione». Daniela, 41 anni e da 15 in attesa di un contratto a tempo indeterminato, è una delle tante precarie della ricerca che ha deciso di restare in Italia. Nonostante il baronaggio che blocca l'assegnazione delle cattedre o i risicati fondi per la ricerca. Precaria come il 40enne Benedetto Longo, che dopo anni passati ad Harvard, è tra i medici dell'equipe di microchirurgia che a Roma ha effettuato il primo trapianto di pelle in Italia.Anche senza contratto a tempo indeterminato, Daniela Gaglio è team leader, guida uno staff di 7 persone all'Ibfm-Cnr di Segrate (Milano), per 1.800 euro al mese. Biologa nativa di Agrigento e laureata a Palermo, lo scorso anno è divenuta famosa in tutta la comunità scientifica per uno studio che dimostrato come nei carcinoma polmonari il metabolismo «possa diventare un indicatore per scoprire l'evoluzione della malattia. Abbiamo scoperto che fermando due nutrienti, si può anche bloccare la crescita tumorale». Anche ora che collabora con l'università di San Diego o con quella di Amsterdam, non ha rimpianti per essere tornata in Italia. «Nel 2013 - racconta - ero a Lovanio, dove avevo vinto un post dottorato fellowship Marie Curie. Ma una volta lì mi sono domandata, ma se se ne va anche chi come me ha la possibilità di restare, allora chi lo salva questo Paese?».