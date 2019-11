Senato, il presidente Casellati apre la cerimonia di assegnazione del Premio al Volontariato 2019

Il presidente del Senato Elisabetta Casellati domani alle 11 nell’Aula di Palazzo Madama aprirà la cerimonia di assegnazione del Premio al Volontariato 2019, nono appuntamento di Senato&Cultura.



La rassegna promossa dal Presidente Casellati e realizzata in collaborazione con la Rai per valorizzare «le eccellenze italiane», per l’occasione porterà nell’emiciclo del Senato il mondo italiano del non-profit e della solidarietà.



Il Premio al Volontariato è un riconoscimento istituito per la prima volta nella storia del Senato per volontà del Presidente Casellati e destinato alle associazioni e ai volontari italiani impegnati quotidianamente al servizio degli altri e per migliorare la qualità della vita del nostro Paese.



Le quattro associazioni che verranno premiate domani per le categorie ambiente, cultura, salute e sociale sono state selezionate dalla giuria presieduta dal Professor Stefano Zamagni e composta da Maria De Filippi, Riccardo Bonacina, Ferruccio De Bortoli e Angelo Moratti.



All’evento, in qualità di personaggi simbolo dell'impegno sociale, parteciperanno Renzo Arbore, Amedeo Minghi, Geppy Cucciari, Eleonora Buratto, Manuel Bortuzzo, Tiziana Di Masi e Lorella Cuccarini che farà anche da conduttrice.



Nel corso della cerimonia verrà proiettato un filmato, realizzato da Rai News, che racconta la storia del volontariato in Italia.



L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai2, grazie a Rai Parlamento, a partire dalle ore 11.