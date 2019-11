Giustizia, Di Maio insiste: «Stop alla prescrizione, il Pd dica sì», è guerriglia nella maggioranza

Luigi Di Maio prova a uscire dall'angolo e rilancia uno dei cavalli di battaglia di M5S, la riforma della giustizia. Il ministro degli Esteri, alle prese con una ladership che traballa sempre di più, con la guerrioglia della fronda interna ai 5Stelle e con un Movimento che non riesce più a governare, ha proposto nei giorni scorsi al Pd un nuovo patto di governo e, nelle ultime ore, ha intensificato il pressing perché gli alleati diano il via libera all riforma del Guardasigilli Alfonso Bonafede. Capitolo molto delicato per governo e maggioranza, visto che i dem e Italia Viva non sono affatto d'accordo sullo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, così come propone il inistro della Giustizia.

Ecco allora Di Maio su facebook: «Il Pd ai tempi di Berlusconi al governo, ma anche all'inizio della scorsa legislatura, diceva di interrompere la prescrizione ancor prima della sentenza di primo grado, già al rinvio a giudizio. Possiamo fare questo passo importante insieme. Questo governo può davvero cambiare le cose. Ma le parole non bastano, servono i fatti. Noi ci siamo, come sempre». Per Di Maio le «vittime di disastri, vittime di stupri, vittime di malaffare e corruzione hanno diritto ad avere giustizia. Spesso invece i processi contro i loro colpevoli sono durati talmente a lungo da andare in prescrizione e chi doveva pagare non ha mai pagato». «A battersi contro questa norma di assoluto buon senso - prosegue il capo politico M5S - c'è la Lega che, dopo averla approvata, ha cominciato a dire "no, aspettate un attimo, vediamo". Salvini si è messo di traverso e accanto a lui è ovviamente comparso tutto il carrozzone di centrodestra, con in capo Berlusconi che - proprio grazie alla prescrizione - l'ha fatta franca innumerevoli volte. Ora, noi con questa gente e con questo modo di prendere in giro gli italiani per difendere i propri interessi, non vogliamo avere niente a che fare».

Insomma, i 5Stelle considerano la giustizia uno dei cardini della ripartenza del governo. Il tema però resta divisivo, il Pd ha già fatto sapere che non intende votare la riforma Bonafede così come è strutturata. Una grana in più per Giuseppe Conte che, poco fa, è tornato sul tema: «La riforma della giustizia, proposta da Bonafede, è nei punti programmatici della maggioranza ed è fortemente voluta anche dal presidente del Consiglio, oltre che dalle altre forze che si sono impegnate a realizzarla». Ultimo aggiornamento: 19:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA