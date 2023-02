Un testa a testa Bonaccini-Schlein. I primissimi dati del voto nei circoli per la scelta del prossimo segretario del Pd confermano le aspettative della vigilia: a giocarsi la leadership del Nazareno saranno, con ogni probabilità, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la sua ex vice, oggi deputata, Elly Schlein.

Almeno è questo l'esito relativo alle consultazioni di una quarantina di circoli tra Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Liguria riportato da una rilevazione di Bidimedia: secondo i primi dati, Schlein si attesterebbe al 45,3% delle preferenze, con Bonaccini incollato al 44,1. Seguono Gianni Cuperlo, ex presidente del Pd (al suo secondo tentativo alle primarie), che incassa finora l'8,5% delle preferenze, e Paola De Micheli, al 2,1.

Dati parziali

Si tratta di dati ancora molto parziali, va precisato: le urne infatti si sono aperte il 3 febbraio. E per votare gli iscritti al Pd hanno tempo fino al 12, con un'ulteriore finestra di una settimana concessa agli elettori di Lombardia e Lazio (le regioni al voto proprio il 12 e 13 febbraio). Ma una tendenza già si intravede. Ed è quella di un voto polarizzato attorno ai due candidati di punta, che con ogni probabilità finiranno alle primarie: il voto nei circoli serve proprio a individuare chi si sfiderà ai gazebo (aperti a tutti, non soltanto agli iscritti dem) il 26 febbraio.

Diversi i numeri forniti dal comitato Bonaccini: «Per evitare diffusione di dati parziali e fuorvianti e soprattutto per rispetto degli iscritti al Partito democratico che non si meritano tristi strumentalizzazioni - recita una nota diffusa dallo staff del governatore - rendiamo noto che al momento ci risultano si siano espressi 2.801 iscritti dei quali risultano validi 2.787 voti, distribuiti in questo modo: Per Stefano Bonaccini 1.493 voti (pari al 53,57 %); per Elly Schlein 1.014 (36,38%;) per Gianni Cuperlo 191 (6,85%) e per Paola De Micheli 89 (3,19%). Entro un paio d'ore saremo in grado di fornire anche i dati disaggregati regione per regione».

Schlein in testa a Genova, Bonaccini in Toscana

Dal comitato Schlein, intanto, fanno sapere che la deputata è in «netto vantaggio» a Genova: «Ad ora la percentuale raggiunta dalla candidata è del 56% con 236 voti a fronte del 37,6% di Bonaccini con 151 voti.

Entro serata sono attesi altri due congressi di circolo per completare la giornata. I dati più importanti - viene sottolineato - sono quelli di Voltri, storico quartiere operaio dove la Schlein ha ottenuto oltre il 90%».

Elly Schlein canta Occhi di Gatto: «Vincerò la segreteria del Pd»

In Toscana, invece, in vantaggio sarebbe Bonaccini: nella regione tradizionalmente "rossa", alle 15 si sono registrati complessivamente 684 voti validi: Bonaccini in testa con 344 sì (50,29%), Schlein 292 (42,69%), Cuperlo 41 (5,99%) e De Micheli 7 (1,02%).