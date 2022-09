Deputati e senatori eletti, i primi nomi per FdI, Lega, Forza Italia, Pd e M5s.

Dimitri Coin (Lega) ed Erica Mazzetti (Forza Italia). Sono loro i primi due deputati della nuova legislatura ufficialmente eletti dopo il voto del 25 settembre. Per entrambi si tratta di un "ritorno" a Montecitorio, essendo parlamentari uscenti. Sono i primi ad essere inseriti dal Viminale come "titolari" di un seggio.

CHI SONO

Coin è stato eletto nel collegio uninominale Veneto 1, a Castelfranco Veneto. Per lui 103.784 voti pari al 62,55%. Mazzetti invece è stata eletta in Toscacna, a Prato. Per lei 95.514 preferenze, il 40,24%

A loro si è poi (poco dopo le 6 del mattino) aggiunto Dario Carotenuto, eletto in Campania con il Movimento 5 Stelle, a Napoli, quartiere 7 - San Carlo all'Arena.

Per il centrosinistra il primo eletto in un uninominale è Riccardo Magi che ha ottenuto un seggio con 81.962 voti e il 39,77% nel collegio Piemonte 1, Torino, circoscrizione 2.

IL PRIMO SENATORE

Giovanni Berrino (Fratelli d'Italia) risulta essere invece il primo senatore eletto all'uninominale. Si presentava in Liguria, a Genova. Ha ottenuto 154.651 voti equivalenti al 44,93%.