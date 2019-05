Il lavoro e la festa dei pregiudizi

Mercoledì 1 Maggio 2019, 09:00

In anni in cui i tradizionali riti del primo maggio sembrano diventati ferrivecchi rispetto ai problemi e alla realtà dell’occupazione, sarebbe bello che questo giorno diventasse sul serio la festa del lavoro, come vorrebbe la sua intestazione. Sarebbe bello cioè che il lavoro, questo modo sempre più bistrattato di elevazione individuale e sociale, sia oggi celebrato come l’attività principale per rendere la società prospera, le persone realizzate, i bisogni soddisfatti, prima ancora del volontariato e prima dell’assistenza pubblica.Perché questo accada, perché il lavoro più che i lavoratori sia l'oggetto dei festeggiamenti, occorre liberarsi da alcuni pregiudizi e rammentare un giudizio.Il primo pregiudizio, storico, è che lavoratori e datori di lavoro siano su barricate opposte. Sappiamo tutti l'origine del primo maggio. Non c'è però bisogno di negarla per sostenere che le rivendicazioni sindacali contro i padroni e la lotta di classe difficilmente porteranno a nuovi obiettivi e vantaggi concreti. Al contrario, celebrare il lavoro vuol dire saper essere - lavoratori e datori - dalla stessa parte, alleati nell'impresa comune di fare ciascuno la propria parte per riuscire a rispondere quotidianamente, col proprio impegno e non per mera solidarietà, ai bisogni degli altri.Il secondo pregiudizio, storicamente più recente, è che la disoccupazione si risolve con l'intervento dello Stato. Un pregiudizio trasversale alla politica e agli elettori, che tuttavia si scontra con i numeri del mercato del lavoro. Per guardare solo agli ultimi anni, né il jobs act né il decreto dignità hanno creato occasioni di lavoro. L'incremento che si è avuto ai tempi del governo Renzi è probabilmente associabile più alla temporanea decontribuzione che non alla riforma dei rapporti di lavoro, mentre il decreto dignità tanto voluto da Di Maio non solo non ha ridato dignità ai lavoratori, ma ha creato effetti paradossali come quello di dover cancellare spettacoli e concerti per i limiti alla chiamata degli orchestrali! Purtroppo, in un clima politico in cui la maggioranza di governo e il presidente dell'Inps contribuiscono a diffondere l'idea che il lavoro sia una serie binaria occupato/disoccupato (per ogni pensionato si libera un posto di lavoro, e ogni ora lavorata in meno da un lavoratore è un'ora di lavoro in più per un altro), il pregiudizio secondo cui il mercato del lavoro non si crea con le leggi è forse più duro a morire del precedente.Il terzo pregiudizio, meno recente di quanto si pensi, è che la tecnologia ci toglie lavoro. La robotica e l'informatica, come fece in passato la lampadina nei confronti dei fabbricanti di lampade a olio, la mietitrebbia per le mondine o l'automobile per i carrettieri, cambia i lavori: ne cancella alcuni, ne trasforma altri, ne crea di nuovi. E, ammettiamolo, per ora li ha cambiati rendendoli meno faticosi, meno pericolosi, più gratificanti. Sempre meno gente si spacca la schiena per lavorare, e sempre più fa lavori di concetto e intellettuali per i quali si guadagna meglio, con meno sudore.Infine, per celebrare il giorno del lavoro dovremmo rammentare il giudizio che ad esso abbiamo tradizionalmente attribuito ma che via via pare che stiamo dimenticando.È sul lavoro come impegno spirituale e quotidiano (e non, come spesso travisato, sul diritto al lavoro) che si fonda la nostra Costituzione, richiamandone quasi la visione benedettina dell'ora et labora.Il lavoro è una preghiera laica di responsabilità (ognuno è chiamato a fare la sua parte), solidarietà (a vantaggio del progresso materiale e spirituale della società), libertà (secondo le proprie inclinazioni e possibilità). Una preghiera che dovremmo tornare a recitare con più convinzione, prima delle litanie dei redditi e dei salari minimi.