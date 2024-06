Ha rimesso in discussione sé stesso e il Movimento 5 stelle. «Sono disponibile a mettermi per primo in discussione», ha assicurato ai parlamentari riuniti ieri sera, e si è detto pronto anche alle dimissioni se la comunità considerasse la sua leadership «un ostacolo». Dopo la bruciante sconfitta alle Europee, l’allarme è risuonato forte nella sede di Campo Marzio a Roma, «va ripensato tutto, non ci sono giustificazioni. Dobbiamo analizzare le cause» della debacle. In precedenza, mentre arrivava a Montecitorio per la riunione, aveva fatto ricorso all’ironia: «Se c’è un passo indietro sul piatto? Sì... della cena...», aveva scherzato l’avvocato di Volturara Appula.

I PALETTI

Ma la consapevolezza nei gruppi M5s è che ci sia poco da scherzare. Deputati e senatori non vogliono un passo indietro di Conte, perlomeno nessuno lo ha richiesto. Ma puntano ad una serie di “paletti” ad una gestione che ritengono eccessivamente personalistica. La parola magica è sempre la stessa: maggiore collegialità. Pronunciata tante volte anche nella scorsa legislatura, «ma – spiega più di un dirigente pentastellato – questa volta qualcosa deve concedere, non si può andare avanti così». Per la serie «no ad un uomo solo al comando». Questo non vuol dire avallare direttori o nuove segreterie ma – il refrain dei malpancisti – ogni decisione deve passare attraverso un preventivo dialogo. Non solo con i gruppi. L’ipotesi di un commissariamento viene allontanata ma sottotraccia si porterà avanti una sorta di processo fino a quando le istanze non saranno accolte. L’ex premier intende aprire ad alcune richieste, pur sottolineando di non aver mai fatto mancare il confronto. Ieri ha annunciato un’asseblea costituente da tenere in autunno, per rivedere le regole. E non ha mancato di coinvolgere nella responsabilità della sconfitta tutti i parlamentari: «Anche voi dovete chiedervi se avete dato il massimo in questa campagna elettorale».

APPROFONDIMENTI Elezioni, il Pd scippa il Sud ai 5Stelle con Schlein federatrice: ma con Conte resta il gelo Mastella avverte la sinistra: «Alle Regionali senza Centro non si vince» Eletti Parlamento europeo, chi sono: tutti i nomi dei 76 deputati (partito per partito), da Vannacci a Lucia Annunziata e Mimmo Lucano

IL DOPPIO MANDATO

Ma nel Movimento la lista delle lamentele è lunga. In cima all’agenda c’è la richiesta di mettere fine al vincolo del doppio mandato. «È assurdo – la tesi di chi non nasconde il proprio malessere – che si debbano tenere in panchina esponenti storici come Fico per poi lasciare spazio a chi non porta voti sul territorio. Il dna del Movimento 5 stelle va modificato, sono cambiati i tempi». Nel mirino, tra gli altri, molti fedelissimi e professori e tecnici scelti dall’ex presidente del Consiglio. «Prima avevamo le piazze piene e le urne vuote, ora non abbiamo neanche le piazze piene», allarga le braccia un dirigente M5s evidenziando il mancato radicamento nelle regioni.

Il timore di Conte però è quello di andare a scontrarsi con il custode delle regole, quel Beppe Grillo uscito dai radar ma che potrebbe tornare sulla scena per difendere uno dei totem pentastellati. «Grillo – spiega uno dei pochi che ha sentito il comico – non ci sta al superamento del principio del doppio mandato. È pronto a far sentire di nuovo la sua voce». Il fondatore M5s potrebbe insomma infilarsi nel ciclone generato dalle elezioni e produrre nuova tempesta. Al di là delle spinte fuori dalle Camere, con Davide Casaleggio ed ex ministri come Toninelli che hanno chiesto apertamente un cambiamento di leadership, nei gruppi parlamentari c’è la convinzione che non ci sono alternative all’attuale guida pentastellata. Del resto, Conte controlla gli eletti, ieri non a caso c’è stata la corsa a sottolineare che la sua leadership non è in discussione. L’ex premier ha chiesto una ripartenza nel segno dell’unità e della coesione. Il fatto, però, è che al momento prevale lo scoramento. «Siamo come una candela che si sta spegnendo, dobbiamo fare qualcosa», dicono molti parlamentari. Cosa? Intanto l’obiettivo è aprire una discussione su una nuova agenda politica. «Non possiamo più parlare solo di reddito di cittadinanza e di superbonus. Il Pd ci ha sottratto i temi delle politiche sociali, parliamo di pace e poi in tanti hanno preferito Avs…», si è lasciato andare qualcuno.