Gelmini: «Nel Pnrr le Regioni sono protagoniste». Ecco quali sono i progetti bandiera scelti finora

Ministro Mariastella Gelmini, le Regioni fino ad ora sono sembrate un po’ al margine del Pnrr rispetto a Stato e Comuni. Poi è arrivata l’iniziativa dei progetti bandiera affidati ai governatori. E nell’ultimo decreto è spuntata una norma per dirottare su questi ultimi le risorse non spese per gli altri progetti. Qual è il ruolo delle Regioni nel Recovery?

«Comuni e regioni hanno un ruolo importantissimo nel Pnrr: circa un terzo delle risorse...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati