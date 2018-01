CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Gennaio 2018, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 11:57

Respingono i diktat della Ue sui conti. Promettono guerra ai vaccini e ai clandestini. Soprattutto vogliono mandare gli italiani in pensione prima di quanto preveda la Fornero e a garantisconi generosi sussidi a chi non lavora. Ma guai a parlare di un possibile e futuro governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini.Ora 10.33 di ieri mattina: da Cagliari Matteo Salvini tuona: «Solo una fantasia l'accordo tra Lega e Cinquestelle!». Ore 14.10, da Roma Roberto Fico, capolista del Movimento a Napoli, conferma dai microfoni di Radio Radicale: «Salvini è geneticamente diverso da noi perché si è alleato con uno che si è tenuto per un anno in casa un mafioso (Berlusconi, ndr)». Da mesi, precisamente da quando Luigi Bisignani ha per primo ventilato contatti tra via Bellerio e la Casaleggio associati, leghisti e grillini smentiscono l'ipotesi di un governo populista verdestellato. Ma più lo fanno e più si rafforzano le voci. Soprattutto se, - come ha ricordato per ultima La Stampa - dopo il 4 marzo Forza Italia, Pd o LeE si ritroveranno con meno eletti necessari per garantire una maggioranza o un governissimo. A quel punto, e se le urne saranno state generose con loro, resterebbero solo grillini e Caroccio. Che, a ben vedere, dal punto di vista programmatico sono già molto vicini.L'ultimo fronte sul quale il campano Luigi e il lombardo Matteo si sono ritrovati uniti è la lotta alla vaccinazione obbligatoria. Salvini ha twittato: «Cancelleremo le norme del decreto Lorenzin. Vaccini sì, obbligo no». Parola di «papà che ha vaccinato i suoi figli e che ben conosce le utilità ma anche i rischi legati a questa scelta». Pozione criticata dall'alleato forzista Paolo Romani, ma plaudita da Paola Taverna. Nonostante i M5S abbiano fatto una battaglia molto di retroguardia, il tema non è entrato tra le 20 tesi programmatiche pubblicate sul Blog delle stelle. Ma qualche giorno fa Di Maio ha ricalcato la posizione del leader della Lega: «Faremo una legge sulla raccomandazione dei vaccini, noi siamo a favore della raccomandazione dei vaccini e per l'obbligo, ma come era inteso prima del decreto Lorenzin». Le vaccinazioni, quindi, ritornano a essere quattro dalle attuali dieci.