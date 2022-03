Draghi sull'Ucraina: «Sanzioni funzionano, pace se Ucraina si difende. Incontro Putin-Zelensky? Tempi non maturi»

«Le condizioni» da parte di Putin per un cessate il fuoco «non sono mature ma è stato aperto poi il corridoio di Mariupol che è la notizia che avete visto oggi». Lo dice Mario Draghi durante l'incontro con la stampa estera riferendo del colloquio con il capo del Cremlino.

«In effetti le posizioni delle due parti si sono un pò avvicinate», ma sono «cauto pechè c'è ancora molto scetticismo», ha spiegato il premier. «Tutti desideriamo vedere uno spiraglio di luce. Le sanzioni funzionano, alla pace si arriva se l'Ucraina si difende, altrimenti non si arriva alla pace», ha aggiunto.

Per Draghi era «cruciale un suo incontro con il presidente Zelensky, che lo stesso Zelensky sta chiedendo dall'inizio della guerra. Mi ha detto che i tempi non sono maturi e che è necessario che i negoziati vadano avanti».

Il premier ha proseguito: «Le parole di Putin sono state: i contratti esistenti rimangono in vigore, le aziende europee, e ha rimarcato che è una concessione solo per loro, continueranno a pagare in euro o in dollari. La spiegazione su come si faccia a conciliare le due posizioni, dollari e pagare in rubli, è stata lunga e ho ascoltato dicendo che poi i tecnici si sarebbero messi in contatto. Quello che ho capito è che la conversione è un fatto interno alla Federazione Russa. Ora ci sono analisi in corso per capire che signfica».

Occorre «superare l'attuale sistema legato alle decisioni nazionali e se siamo seri» occorre procedere «subito un coordinamento sulla difesa: chi spende, quanto spende. Bisogna chiedere alla Commissine» di partire «da lì, altrimenti non siamo seri e non ne parliamo più. Non bisogna prenderlo alla leggera», ha detto ancora Draghi.