Qatargate, avviata la procedura di revoca dell'immunità parlamentare per Cozzolino e Tarabella

Qatargate. La giustizia belga ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare degli eurodeputati del gruppo S&D Andrea Cozzolino e del belga Marc Tarabella. Lo scrivono i giornali Le Soir e Knack, mentre la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in un tweet, ha confermato l'avvio della procedura di revoca, senza tuttavia indicare di quali eurodeputati si tratti. «Confermiamo di aver avviato la richiesta di revocare l'immunità parlamentare a due membri del Parlamento europeo ma non daremo i nomi o altre informazioni», ha fatto sapere solamente il portavoce della Procura di Bruxelles interpellato sulla vicenda.

Come funziona la procedura

«I primi passi procedurali sono stati compiuti e il presidente annuncerà la richiesta in plenaria alla prima occasione possibile, il 16 gennaio - fa sapere il Parlamento europeo, citato da Le Soir - La richiesta sarà poi trasmessa alla Commissione giuridica (Juri) per una proposta di decisione». Metsola, dal canto suo, ha ricordato che «fin dal primo momento, il Parlamento europeo ha fatto tutto ciò che era in suo potere per aiutare le indagini e continueremo a garantire che non ci sia impunità. I responsabili troveranno questo Parlamento dalla parte della legge. La corruzione non può pagare e noi faremo di tutto per combatterla».

L'iter previsto dal regolamento europeo

Secondo l'iter previsto dal Regolamento del Parlamento europeo, la Commissione affari giuridici nominerà un relatore, e i casi in questione verranno presentati nel corso di una riunione della Commissione stessa, dove può aver luogo anche un'audizione. Il progetto di relazione verrà quindi discusso e votato in seno alla Commissione che adotterà una raccomandazione affinché l'intero Parlamento approvi o respinga la richiesta. Tutti i casi di immunità sono esaminati a porte chiuse. La raccomandazione verrà quindi presentata alla Plenaria. In caso di approvazione da parte della Plenaria, a maggioranza semplice, il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato o ai deputati interessati e all'autorità nazionale competente. La presidente del Parlamento europeo, viene precisato, ha chiesto a tutti i servizi e alle commissioni di dare priorità a questa procedura, in vista della sua conclusione entro il 13 febbraio 2023.