Draghi al Colle divide i poli. ​Letta spinge per un accordo sul premier. E Conte: «Da noi nessun veto»

Enrico Letta e Roberto Speranza, dopo poco meno di due ore trascorse in casa di Giuseppe Conte a discutere di Quirinale, sono arrivati a una conclusione: «La candidatura di Berlusconi non è in campo, si è rivelata illusoria», come dice il segretario del Pd. Una sorta di bluff che, ha giudizio dei leader del fronte progressista, è ormai evaporato. Perciò è arrivato il momento per discutere alla pari con il centrodestra - «perché nessuno ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati