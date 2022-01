Quirinale: leader, consiglieri e peones nessuno si fida di nessuno

È l'ora di Bruto, o di Cassio? L'ora in cui, grazie al segreto dell'urna, torneranno ad aleggiare i fantasmi di tutti i franchi tiratori della storia, di vecchie e nuove congiure, di patti traditi e accordi infranti? Chi può davvero fidarsi? Chi è sicuro di chi, o di cosa? È l'ora delle diffidenze reciproche, delle promesse e dei tradimenti, dei nomi bruciati e delle ambizioni deluse?

I

Silvio Berlusconi non si è ancora esposto: non del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati