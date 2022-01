Elezioni Quirinale, al voto dal 24 gennaio: Letta tratterà con Salvini (che vuole il proporzionale)

A meno di venti giorni dalla prima votazione per l’elezione del nuovo Capo dello Stato, le tensioni nei due schieramenti preparano quel rimescolamento atteso sin dalla nascita dell’attuale esecutivo e della larghissima maggioranza che lo sostiene. Come previsto, ieri mattina il presidente della Camera Roberto Fico ha fissato per il 24 pomeriggio l’avvio delle votazioni per l’elezione del successore di Sergio Mattarella. Più l’appuntamento si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati