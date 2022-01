Quirinale, tensione M5S: Fraccaro a rischio espulsione per aver trattato con Salvini l'elezione di Tremonti

Rischia l'espulsione Riccardo Fraccaro, deputato del Movimento 5 stelle ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Conte II. Nella sua carriera all'interno del partito fondato da Beppe Grillo, Fraccaro è stato ed è anche proboviro: uno che le espulsioni le decide e le commina.

Ora l'epurazione pende sulla sua di testa. Le accuse? Ha trattato pacchetti voti pentastellati con Matteo Salvini per far eleggere Giulio Tremonti al Quirinale. Questo è il motivo per cui è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti del deputato trentino. Fraccaro avrebbe, quindi, scavalcato il presidente del M5S Giuseppe Conte a cui spetterebbe la trattativa con gli altri leader di partito. Il caso Fraccaro però è l'ennesimo segnale dello sfarinamento del Movimento 5 stelle e della difficoltà sempre più crescente per Conte di tenere uniti i gruppi (e quindi di assicurare un'uniformità di voto anche per l'elezione del nuovo Capo dello Stato).

Elezioni Quirinale 2022 Elezioni presidente della Repubblica