Quirinale, la spinta dei governatori: «Basta schede a vuoto». L’inno alla concretezza

I governatori, di destra e di sinistra, evidentemente sentono il polso del Paese che non è rappresentato dalle schede bianche e dalle schede a vuoto. Sennò, i presidenti di Regione non direbbero facciamo presto, basta melina, niente giochetti auto-referenziali di Palazzo e Roma-Montecitorio dimostri di capire l’umore degli italiani e si sbrighi a partorire il nuovo Capo dello Stato perché i cittadini - specie in tempi di pandemia e di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati