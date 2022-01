Quirinale, Letta: «Proporre candidatura Casellati fa saltare tutto»

«Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all'opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. rappresenterebbe in sintesi il modo più diretto per far saltare tutto». Così il segretario Pd Enrico Letta su twitter.

«No a candidature che dividono la maggioranza: Matteo Renzi - spiegano fonti di Iv - concorda con Enrico Letta sulla necessità di evitare nomi che mettano a rischio la coalizione che sostiene il governo».

Lungo incontro tra Enrico Letta e Matteo Renzi alla Camera, negli uffici del gruppo Iv. Il colloquio, riferiscono fonti del Nazareno, è servito a concordare i prossimi passi. Il segretario Dem ha confermato che il Pd è contrario ad una candidatura di parte che spacchi la maggioranza. E che farà il possibile per bloccarla.