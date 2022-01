Quirinale, Letta: «Chiudiamoci dentro una stanza e via le chiavi fino a quando arriviamo a una soluzione»

Per l'elezione del presidente della Repubblica Enrico Letta, segretario del Pd, avanza una soluzione al termine del vertice del centrosinistra: «La proposta che facciamo è quella di chiuderci dentro una stanza e buttiamo via le chiavi, pane e acqua, fino a quando arriviamo a una soluzione, domani è il giorno chiave».

Il vertice di Pd, M5s e Leu

«Giovedì si arriva alla votazione con il quorum al 51% - ha detto Letta -, quindi la nostra proposta è di terminarla con i tatticismi, di chiudersi in una stanza e di trovare una soluzione con un nome condiviso, super partes e senza forzature».

Il vertice tra Pd, M5S e Leu si è concluso, tra l'altro, con la richiesta di un incontro con la delegazione del centrodestra per individuare un candidato condiviso per il Quirinale. «Per quanto ci riguarda - ha aggiunto - come ha detto Roberto Speranza, non abbiamo voluto la guerra delle due rose ma abbiamo voluto semplicemente dimostrare che noi vogliamo la buona volontà di andare a trovare una soluzione condivisa, dato che noi non abbiamo la maggioranza, loro non hanno la maggioranza e quindi bisogna che troviamo una soluzione condivisa, superpartes istituzionale».

Speranza: «Non serviva fare la guerra delle due rose! »

«Non serviva fare la guerra delle due rose!», ha detto il leader di Leu Roberto Speranza al termine dell'incontro di Pd-M5s-Leu.

Calenda a Letta: «Diamoci una mossa, facciamo figuraccia»

«Il tuo invito a chiudersi in una stanza è tardivo ma giusto. Occorre darsi una mossa. Stiamo facendo tutti una figuraccia davanti a un paese prostrato e incredulo». Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione rivolgendosi a Enrico Letta a cui ricorda che il 28 dicembre scorso fu Calenda a proporre in un tweet «Sediamoci tra leader di partito, cerchiamo un nome condiviso per il Colle».